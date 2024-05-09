الدفعة نزلت ولا لسة؟.. القوات الأردنية تكشف آلية الإستعلام عن دفعة قرض الإسكان العسكري مايو 2024

من أهم البرامج التي يتم تقديمها من قبل القوات العسكرية الأردنية، هو برنامج قرض الإسكان العسكري في المملكة الأردنية، وذلك حتى يتم تقديم مساعدة لأعضاء الجيش، ولكن ذلك تحت شروط وضوابط محددة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريق الإستعلام عن دفعة قرض الإسكان العسكري لدفعة مايو 2024.

الإستعلام عن دفعة قرض الإسكان العسكري

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن كشوفات أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني عبر موقع القوات العسكرية بشكل إلكتروني، بدون الذهاب إلى المكاتب الخاصة بذلك، وذلك حتى يتم توفير الوقت والمجهود على المواطنين، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج قرض الإسكان العسكري.

قم بكتابة الرقم القومي والرقم العسكري الذي يخص الشخص داخل الخانات المحددة لذلك.

النقر على زر “الإستعلام ”.

من الممكن تنزيل هذه اللائحة كملف بصيغة PDF وإجراء البحث ضمنها للعثور على الأسماء التي يتم البحث عنها.

شروط استحقاق قرض الإسكان العسكري 2024

قامت القوات العسكرية في المملكة الأردنية الهاشمية بوضع مجموعة معايير يجب توافرها لتمكين الأشخاص من الإستفادة من قرض الإسكان العسكري، وجاءت تتمثل فيما يلي: