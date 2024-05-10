حقيقة إيقاف منحة البطالة في الجزائر 2024 في هذه الحالات.. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح

حقيقة إيقاف منحة البطالة في الجزائر، أعلنت الحكومة الجزائرية عن منحة البطالة في الجزائر للمواطنين المقيمين بالدولة، بينما تهدف هذه المنحة الى تقديم فرص توظيف للمواطنين العاطلين عن العمل داخل دولة الجزائر، بينما يتم وفق المنحة في بعض الحالات التي كشفت عنها الحكومة الجزائرية والتي تكون تحت عدم الالتزام بإحدى بند من بنود الشروط اللازمة للمنحة.

حقيقة إيقاف منحة البطالة في الجزائر

سوف يتم ايقاف منحة البطالة في الجزائر تحت بنود معينة، كشفت عنها الحكومة الجزائرية والادارة المسؤولة عن منحة البطالة بالجزائر، ويتم إيقاف المنح للمواطنين في الحالات الآتية:

في حالة وفاة المواطن المستفيد من المنحة.

إذا تم رفض اي فرصه عمل مقترحة للمواطن المستفيد سوف يتم توقيف المنحة.

كما في حالة تم العثور على دخل ثابت للمستفيد أو لزوجته.

كما يتم عدم صرف المنحة إذا حصل المستفيد على وظيفه في القطاعات الحكوميه والخاصة له أو لزوجته.

ما هي شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2024

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها حتى يتم الحصول على منحة البطالة بعد حقيقة إيقاف منحة البطالة في الجزائر لبعض المواطنين نتيجة عدم استيفاء الشروط المطلوبة، بينما تتماثل هذه الشروط فيما يلي: