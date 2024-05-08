سجل واحصل على الدعم فورا.. شروط ورابط التسجيل للحصول على دعم ريف بالسعودية.. سجل الان

برنامج دعم الريف يعد من ضمن البرامج الهامة جدا في السعودية التي قد تم الاعلان عنها من جانب وزارة الزراعة ولكل مزارع يسكن في المملكة العربية السعودية وللأسر الريفية ولكل من يستطيع العمل في مجال الزراعة، حيث لا يتم صرف الدعم لأي فرد إلا إذا توفرت فيه الشروط التي أصدرتها الوزارة، هذا وقد اعلنت الوزارة عن هذه الخدمة الرائعة التي سوف توفر للمواطنين الكثير من الراحه والوقت بدل من التزاحم في المنشآت الحكومية المختلفة، لذا اتاحت الوزارة رابط رسمي للتسجيل في دعم ريف والذي سوف نوفره لكم في هذا المقال.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يهتم وزارة الزراعة بتوفير جميع احتياجات العمال في المناطق الزراعية من أجل تطوير القطاع الزراعي، ويشجع أي شخص يرغب في التقديم على اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع دعم الريف الإلكتروني من خلال الرابط المقدم.

بعدها انقر على زر بدء الخدمة.

ثم بعد ذلك أدخل رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

بعدها قم بتسجيل تاريخ الميلاد.

ثم أدخل كلمة المرور مرتين للتأكيد.

عليك القيان بتسجيل رقم هاتفك.

سجل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك.

اطلع على التعهدات والشروط وقم بالموافقة عليها لاستكمال الطلب.

في الاخير انقر على زر تسجيل لإرسال الطلب.

شروط التسجيل في دعم ريف