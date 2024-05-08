ثبتها حالًا.. تردد قناة الفجر El Fadjr على الأقمار الصناعية ولن تفوتك حلقة من قيامة عثمان بعد اليوم

اليوم هو الأربعاء وهذا يعني أنه موعد لعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان على القناة التركية ATV، ثم في اليوم التالي الذي هو الحكيس يتم عرض نفس الحلقة الجديدة على قناة الفجر ولكن مترجمة باللغة العربية، ولهذا من الآن نجد البحث قائم عن تردد قناة الفجر على الأقمار الصناعية، بحيث يتمكن المواطنين متابعي المسلسل من مشاهدة الحلقة الجديدة مترجمة، وسنذكر لكم مواعيد عرض الحلقة الجديدة وكذلك تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، فكونوا معنا.

تردد قناة الفجر

تخصصت قناة الفجر الجزائرية في عرض باقة من المسلسلات الدرامية على شاشتها، سواء مصرية أو عربية أو تركية ولكن باللغة العربية، ومن ضمن ما تعرضه على شاشتها مسلسل قيامة عثمان، وذلك بداية من موسمه الأول وحتى الموسم الخامس الذي يُعرض حاليًا، وغدًا الخميس موعدًا لعرض حلقة جديدة من المسلسل من الجزء الخامس، ويمكن للمواطنين متابعتها على القناة إن تثبتوا التردد، والذي تأتي الإحداثيات الخاصة بتردد الفجر كما يلي:

القمر نايل سات

تردد القناة: 12034.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الترميز: 27500.

القمر عرب سات

تردد القناة: 11034.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

ترميز: 5000.

مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة الجديدة

وضحنا لكم تردد قناة الفجر على جميع الأقمار الصناعية التي تبث المحتوى من خلالها، وبالنسبة لموعد العرض على القناة التركية كل أربعاء الساعة 8:00 على توقيت تركيا، بينما على قناة الفجر الجزائرية، فيتم العرض باللغة العربية في هذا التوقيت: