لولو صارت شرطيه ياولاد .. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة هو معلومة مهمة لمحبي هذه القناة ويساعدهم على استقبالها بسهولة على أقمار البث الفضائي مثل نايل سات وعرب سات سأقدم لكم الآن خطوات بسيطة للعثور على تردد قناة طيور الجنة الجديدة لعام 2024 على هاتين القمرين.

تردد قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة بيبي تعد واحدة من القنوات الرائدة في تقديم محتوى مميز من الأغاني والأناشيد التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال الصغار تتميز هذه القناة بشهرة واسعة في العالم العربي حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تستهوي الصغار ويلهمهم من خلال التردد المحدد لقناة طيور الجنة بيبي يمكن للمشاهدين الصغار الاستمتاع بالأغاني المفضلة لديهم ومتابعة الأناشيد التعليمية التي تساعدهم على تعلم القيم والمفاهيم بطريقة ممتعة وشيقة تتوفر القناة على مدار الساعة مما يتيح للأطفال فرصة متابعة برامجها في أي وقت من اليوم.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

بيانات لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة 2024