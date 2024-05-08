دلع عيالك واستقبل تردد قناة وناسة كيدز 2024 للأطفال Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

من ضمن القنوات التي نجحت فور إصدارها على القمر الصناعي وحققت نجاحات مبهرة وكبيرة حول الوطن العربي هي قناة وناسة كيدز، لذا فإن عمليات البحث المتعلقة بها دائما هو تردد قناة وناسة كيدز، والذي يرغب دائما الجميع في توفر القناة على التلفاز، وذلك من خلال معرفة التردد، والذي يتم تغييره بشكل دوري بواسطة إدارة القناة حتى تضمن تقديم جودة عالية إلى المشاهدين، دون أن تتوفر أي أخطاء بداخلها.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 للأطفال Wanasah TV

يمكن أن يتم استقبال القناة من خلال معرفة تردد قناة وناسة كيدز، والذي قامت الإدارة بالإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لها على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث نوهت الإدارة على ضرورة استقبالها بالتردد الجديد، حتى يتم استكمال ومتابعة محتوى القناة المقدم إلى الأطفال، لذا جاء تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

ضبط قناة وناسة على عرب سات

يسهل عليك القيام بضبط قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، عليك فقط بمعرفة البيانات الخاصة بها حتى تبدأ في ضبط القناة وتلك البيانات تعد عبارة عن الآتي:

تردد قناة وناسة كيدز: 11270.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة كيدز بالخطوات

حتى تبدأ في استقبال قناة وناسة كيدز بالتردد الجديد الذي تم الإعلان عنه في الفترة الحالية، عليك بتطبيق بعض الخطوات التي تم التأكيد عليها من قبل الإدارة، وتلك الخطوات تعد كالآتي: