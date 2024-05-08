هاتف خطير من ريلمي.. مواصفات ومميزات الهاتف الجبار Realme GT5 Pro… كاميرا ولا في الخيال

هاتف Realme GT5 Pro هو جهاز ذكي متطور يتميز بمواصفات قوية وأداء ممتاز، يتمتع بشاشة عالية الجودة، ومعالج قوي، وكاميرا متقدمة، مما يجعله خيار جيد لأولئك الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة في عالم الهواتف الذكية، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال مميزات ومواصفات هاتف ريلمي الجديد الذي يبحث عنه الجميع فقط تابعوا معنا

مواصفات الهاتف

الأبعاد لهاتف Realme GT5 Pro هي طوله 161.7 ملم، عرضه 75.1 ملم، وسمكه 9.2 ملم، بينما يزن حوالي 218 إلى 224 جرامًا.

يتوفر الهاتف بظهر مصنوع من الجلد الفاخر أو الزجاج، مع إطار من الألمونيوم، يضيف لمسة من الترف والفخامة، مشابهة لتصميم هاتف Samsung Galaxy S23 FE.

يتوفر بالألوان الفضي والبرتقالي والأسود. فيما يتعلق بالذاكرة التخزينية والرام، يأتي بأربعة إصدارات.

الأول بسعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام،

الثاني بسعة 256 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام،

الثالث بسعة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت رام،

والرابع بسعة 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام.

يتميز الهاتف بأداء فائق السرعة بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة Qualcomm، الذي يتميز بتقنية دقة تصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسومي Adreno 750.

ويدعم الهاتف شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G و 5G، مع إمكانية تركيب شريحتين Nano Sim.

مميزات الهاتف