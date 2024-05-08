“10 ساعات من الأن” على صرف رواتب حساب المواطن دفعة مايو 2024 وفقًا قرار التبكير

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصورة رسمية عن موعد صرف رواتب حساب المواطن دفعة مايو 2024، حتي تُحد من القلق السائر بين المستفيدين بشأن موعد الصرف، فبرنامج حساب المواطن من أهم صورة الدعم المالي داخل الأراضي السعودية يخدم طائفة كبيرة جدًا من الأسر محدودة الدخل ينتظرن موعد الصرف بصورة مستمرة حتي يتمكن من تلبية احتياجاتهم.

صرف رواتب حساب المواطن دفعة مايو 2024

وفقًا لأليات عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن تاريخ صرف المرتبات، فقد تم تبكير موعد رواتب حساب المواطن لشهر مايو 2024 الدفعة 78 من الدعم، لتكون في صباح الغد الخميس الموافق 8/5/2024ميلاديًا الواقع تاريخه هجريًا الأول من ذي القعدة، أي على قُربة ساعات قليلة من الآن يتم إيداع رواتب حساب المواطن في المصارف البنكية للمستفيدين وعلى الفور يحصلن على رسالة تأكيد الإيداع من بعدها يحصل العميل على مستحقاته المالية، وفي حال وجود مشاكل تتعلق بالصرف كوجود نقص في الراتب يجب على الفور التوجه لرفع اعتراض أو التواصل مع قناة صوتك مسموع.

رفع اعتراض حساب المواطن

بالتزامن الشهري من إعلان نتائج أهلية الدعم، يكثر البحث والتساؤل من قبل العملاء الغير مؤهلين لصرف لدفعة الحالية، عن خطوات رفع اعتراض على أهلية الدعم حتي يعود الاستحقاق مرة أخري، وعلى الفور يتم التذكير بإعادة الخطوات والتي تتمثل في:

من منصة حساب المواطن عبر شبكة الإنترنت.

سجل بيانات الدخول الخاصة بك ” رقم الهوية، كلمة المرور”.

من الصفحة الرئيسية انقر على ” الاستعلام عن الأهلية”

ومن ثم رفع اعتراض حساب المواطن.

سجل البيانات التي تُطلب منك.

راجع الطلب جيدًا قبل رفعة.

وأخيرًا رفع طلب الاعتراض.

شروط استحقاق حساب المواطن

التسجيل في برنامج المساعدة المالية السعودي حساب المواطن متاح بصورة دائمة، ولكن وفق شروط محدد أبرزها: