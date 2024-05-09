نزل تردد قناة تنه ورنه الجديد.. استقبل قناة الأطفال بأعلى جودة على الرسيفر

قناة تنه ورنه أطفال هي من القنوات المحببة للعديد من الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حيث إنها تقوم بإذاعة العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد الدينية التي يعشقها الكبار والصغار، إضافة إلى ان القناة تعد مسلية بشكل كبير لجميع من يرغب في الإستماع إلى محتوى مفيد ومسلي على مدار اليوم، مما حازت على إعجاب العديد من الأطفال وأصبحت هي الرائدة من بين القنوات الفضائية الأخرى لنقلها لكل ما هو جديد في عالم الطفل حول العالم.

تردد قناة تنه ورنه أطفال

وتتمثل أبرز البيانات الخاصة بإستقبال قناة تنه ورنه أطفال الجديد والمميز، لمشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية الأكثر تميزًا، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة تنه ورنه أطفال فهو النايل سات.

بينما التردد الخاص بقناة تنه ورنه أطفال يكون 11853.

إضافة إلى أن معامل الترميز لقناة تنه ورنه أطفال يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

استقطاب قناة تنه ورنه أطفال الجديد يكون أفقي.

تردد أخر لقناة تنه ورنه أطفال 2024

وهناك بعض المتابعين الذين يرغبون في استقبال قناة تنه ورنه أطفال على العرب سات، وذلك حتى يتمكنوا من مشاهدة المحتوى الطفولي المقدم بأعلى جودة وصورة واضحة وإشارة قوية على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي لقناة تنه ورنه أطفال فهو العرب سات.

بينما التردد الجديد الخاص بقناة تنه ورنه أطفال فهو 11595.

إضافة إلى أن معامل الترميز لقناة تنه ورنه أطفال فهو 27500.

استقطاب قناة تنه ورنه أطفال الجديد والمميز يكون عمودي.

كيفية ضبط قناة تنه ورنه أطفال الجديد

وعن طريقة استقبال قناة تنه ورنه أطفال الجديد، التي تم طرحها على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-