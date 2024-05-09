“بدء توزيع 50 مليون دينار الان”.. “الحكومة العراقية” تُعلن خبر سار لهؤلات المواطنين في جميع المحافظات

في ظل الدعم المستمر من الحكومة العراقية، قامت مديرية زراعة بابل بالإعلان عن منح بعض السلف والقروض لجميع المواطنين أصحاب المشاريع الزراعية، بسلفة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، على أن يحصل عليها كل من لديه على الأقل 15 رأس بقر أو جاموس، فضلاً عن أن هذه السلفة تأتي لدعم المرأة الريفية والمساهمة في تطوير الثروة الحيوانية بمختلف المناطق الزراعية في مديرية زراعة بابل.

الحصول على منحة مديرية زراعة بابل

وفي سياق متصل أكد ثامر الخفاجي، مدير زراعة بابل، أن الحكومة تعتني اعتناء كبير بالمرأة الريفية عبر توفيرها إلى التمويلات والقروض التي يحصل عليها جميع من هم في فئة المزارعين، إضافة إلى أن ذلك يشمل جميع المواطنين على مستوى مديرية الزراعة والمحافظة، وكذلك منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أن التقديم عليها يكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمديرية، وبالحصول عليها من أقرب مصرف دولة العراق.

قيمة منحة زراعة بابل في العراق 2024

وأوضح مدير زراعة بابل، أن قيمة المنحة المنوط صرفها تتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي، كما أنها لا تحتاج إلى أرباح فهي دعم لتطوير قطاع الزراعة ودعم المرأة الريفية، على أن يحصل عليها جميع المتقدمين حتى ولو كان الزوج عسكريًا أو موظفًا أو متقاعدًا، ويتم ذلك عبر فحص عدد الماشية بشكل كامل، والانتهاء من جميع الإجراءات والطلبات الخاصة بالحصول على السلفة أو التمويل.

مراجعة طلبات الحصول على سلفة زراعة بابل

ويقوم مصرف الرافدين، أو المصارف المعنية بالصرف في دولة العراق، بمراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل فئة المزارعين، الراغبين في الحصول على السلفة التي تأتي بدون أرباح، مع عمل دراسة ميدانية للتأكد من رؤوس البقر والماشية، على أن يتم اختيار من هو مؤهل من الأشخاص المتقدمين لكي يحصل على السلفة.