لولو يا لولو عملتي كدا ليه؟!.. تردد قناة وناسه على مختلف الاقمار الصناعية 2024… اياك تتردد تنزلها للاطفال

قناة وناسه للأطفال هي محطة تلفزيونية ممتعة وتعليمية مخصصة للأطفال، تقدم القناة برامج متنوعة تشمل الرسوم المتحركة التعليمية، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية، وتسعى القناة لتوفير بيئة آمنة وترفيهية تساعد الأطفال على النمو والتعلم بشكل إيجابي، وفي هذا المقال اليوم سوف نتعرف على تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، فقط تابعوا معنا.

تردد قناة وناسه على نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسه