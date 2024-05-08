تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على نايل سات أفلام وأغاني للأطفال طوال اليوم

يبذل الأباء والأمهات أقصى جهد من أجل رؤية أبنائهم سعداء ويقومون بالبحث عن تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 لأنها من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأطفال، وتعتبر قناة بطوط من انجح القنوات المخصصة للأطفال على الساحة الفضائية، وعندما تتوقف القناة على الجهاز بسبب عدم إجراء تحديثات يشعر الأطفال بالحزن ويتساءلون طوال الوقت عن سبب توقفها ويطلبون أبائهم وأمهاتهم بإعادة تنزيلها، وهذا ضمن الأسباب التي تزيد من عمليات البحث عن تردد قناة بطوط، واليوم ننشر لكم تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 عبر السطور التالي ابقوا معنا.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

تدل كثرة البحث عن قناة بطوط أنها تحسن إختيار المحتوى، وتعمل على إرضاء أذواق جميع الأطفال وتعمل بدون توقف على مدار 24 ساعة وهذا ما يريده الأطفال، تناسب قناة بطوط الأطفال من فئات عمرية مختلفة من السن الصغير عام ونصف وحتى 10 سنوات، وتعمل على التنوع دائماً بين برامج وأفلام كرتونية وأغاني وأناشيد على مدار 24 ساعة بدون توقف ويأتي ترددها بعد التحديث على النحو التالي:.

التردد : 11494.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة بطوط المخصصة للأطفال

شهرة واسعة استطاعت قناة بطوط أن تحصل عليهعا في فترة زمنية قصيرة وتكون من القنوات المهمة على الساحة الفضائية، تختار كل جديد وحصري لكي يشعر الأطفال بالسعادة طوال الوقت، وأن لم يجد الأطفال السعادة من متابعة محتوى قناة بطوط لم تتصدر القناة والبحث وتكون في هذه المكانة بين الكثير من القنوات، تعمل القناة بشكل مجاني وتحاول أن تكون الإستفادة أكثر من الترفي عن طريق الأناشيد التعليمية التي تقدمها والبرامج والرسوم المتحركة التي تعطي الطفل معلومات بشكل غير مباشر لتقبلها والاستفادة منها طوال الوقت ولذلك عرضنا لكم رموز التردد.