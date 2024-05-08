الحق قدم قبل ما الباب يتقفل .. خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف محافظات مصر عن طريقة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وما هي الأوراق المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، حيث تنطلق المنظومة الإلكترونية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، متابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وعلى هذا الأساس تستعد المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح اعتبار من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وفيما يلي نقدم لكم كيفية تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وأهم الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء 2024

اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 استعدت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، لفتح باب التصالح فى مخالفات البناء، والبدء في استقبال طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية يدوياً، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط موقع تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.

في البداية على المواطن المتقدم بالطلب ملأ كل البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونيا عبر المراكز التكنولوجية.

يتم متابعة إجراءات التصالح من حيث بحث الطلب في حال وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه و إعلام المتقدم في حالة إذا كان يحتاج الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له.

يجب مراعاة الحصول على الموافقة ضمن اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الارتقاء.

تتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه وذلك من خلال تصوير فضائي عالي الجودة.

الاوراق والمستندات المطلوبة في قانون التصالح 2024

وفقا لتقرير القانون الجديد تكون الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح لمخالفات البناء لعام 2024 كالتالي: