ألحق قدم من هُنا.. الشؤون الإجتماعية تكشف كيفية التسجيل في منحة 300 دينار بأخر مستجدات الدعم 2024

تعتبر منحة 300 دينار التونسي لعام 2024 من أهم المنح التي تم تقديمها للمواطنين التونسيين، والتي تنال اهتمام العديد من المواطنين في تونس، حيث تسعى الحكومة التونسية لتقديم الكثير من المبادرات، التي تقدم الدعم المالي للعائلات والطبقات ذات الدخل المحدود، لتحسين مستوى الدخل الخاص بهم، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار وأهم الشروط المطلوبة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

أعلنت الجهات الرسمية في تونس عن نظام التسجيل للحصول على منحة قدرها 300 دينار تونسي لعام 2024 لتوفير الدعم للمواطنين وتقليل العبء الإقتصادي الواقع عليهم، وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بعد ذلك يتم إجراء عملية تسجيل الدخول باستخدام اسمك كمستخدم وكلمة السر التي تخصك.

اكتب جميع المعلومات بعناية ودقة.

حدد الفقرة التي تتضمن تفاصيل منحة 300 دينار.

ثم، انقر على زر تسجيل المنحة.

وأخيرا قم بإرسال الطلب

الشروط اللازمة لقبول المتقدمين في منحة تونس 300 دينار

أعلنت الحكومة التونسية بعض الشروط والضوابط المحددة للحصول على منحة، وذلك بهدف ضمان معيشة كريمة للمواطنين المعوزين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: