ما هو مضاد كلمة أوفى… اليكم اجابة السؤال الذي حير الجميع في الامتحانات..؟!

بدأت اليوم الأربعاء 8 مايو، اختبارات الفصل الثاني للصف الأول الثانوي في السنة الدراسية الحالية، في كل أنحاء البلاد، وفقا للجداول المعلنة، وشملت اختبارات اللغة العربية للطلاب في الصف الأول الثانوي لعام 2024 التي جرت صباح اليوم الأربعاء 8 مايو، سؤال أحدب الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي وتسبب في حيرتهم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل اول ايام الامتحانات، وما هي اجابة هذا السؤال.

اجابة سؤال مضاد كلمة اوفى

تساءل العديد من طلاب الصف الأول الثانوي عن سؤالٍ أثار حيرتهم ودهشتهم، الذي جاء كالتالي، ما هو المضاد لكلمة أوفى؟ هل هو أتم، أشمل، أبعد، أم أنقص، وبسبب هذا الاستفسار، استغرق العديد من الطلاب بضع دقائق للتفكير في الخيارات المعروضة لهم، وفي محاولة لتوضيح هذا السؤال، قام أحد معلمي اللغة العربية للصف الأول الثانوي بالإجابة، مشيرا إلى أن المضاد لكلمة أوفى هو أنقص، نظرًا لأن معنى أوفى هو أتم.

امتحانات الصف الاول الثانوي

بدأت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الثاني لعام 2024 في جميع مناطق البلاد، وسوف تتواصل حتى نهاية شهر مايو، وفقًا للجداول المعلنة، وبخصوص توزيع درجات الامتحانات، أوضحت وزارة التربية والتعليم ما يلي: