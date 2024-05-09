صدرت الان.. نتائج المنح والقروض في الاردن 2024.. فرصتك بلا توقف

أطلقت مديرية البعثات الأردنية، المنح والقروض لجميع المواطنين المتقدمين والطلاب الراغبين في الحصول على الدعم المادي التي يتم توافرها لكافة الأشخاص، فضلاً عن أن ذلك يأتي بإشراف من قبل الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ويمكن الإستعلام عن نتائج المنح، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن المنح والقروض في الأردن 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بالإستعلام عن المنح والقروض التي تشمل جميع المتقدمين في دولة الأردن، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع مديرية البعثات الأردنية الرسمي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المديرية مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

إدخال رقم طلب التقديم في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمنح والقروض في دولة الأردن، وما إذا تم قبولك للحصول على المنح والقروض أم لا.

ما هي شروط المنح والقروض بالأردن 2024؟

وعن الشروط التي لابد وأن تنطبق على كافة المتقدمين للحصول على المنح والقروض في الأردن، كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم أردني الجنسية.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة الأردن.

أن يتمتع بسمعة طيبة وحسنة.

أن يدرس في إحدى الجامعات الأردنية.

طالب متوفق دراسيًا وحاصل على الدرجات العُليا التي تؤهله للحصول على المنح والقروض في الأردن.

إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في المنح والقروض الأردنية.

الإلتزام بجميع الضوابط والمعايير التي تفرضها مديرية البعثات الأردنية في

مراجعة طلبات الحصول على المنح والقروض

ويقوم القائمين باستقبال مراجعة جميع طلبات المنح والقروض المقدمة من قبل المواطنين والطلبة في مختلف المراحل التعليمية، على أن يتم قبول ما هو مؤهل للحصول على المنح ليتم صرفها بشكل مباشر في جميع حسابات المستفيدين بمختلف المحافظات.