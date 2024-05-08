الامتحانات على الأبواب .. جدول امتحانات الصف السادس جميع المحافظات الترم الثاني 2024

خلال ساعات وتنعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 حيث تستعد المدارس الابتدائية لإتمام امتحانات صفوف النقل الأولى بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لعام 2024 للفصل الدراسي الثاني، وذلك بداية من يوم الأربعاء 8 مايو، طبقًا لمواعيد امتحانات الترم الثاني، والتي من المقرر أن تستمر لمدة أسبوع من انعقادها، وتستعد مديريات التربية و التعليم في كل محافظة لانعقاد الامتحانات بشفافية ومصداقية تامة، من حيث تجهيز اللجان وتوزيع الطلاب على اللجان، وغيره من هذه المهام، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على جدول امتحانات الصف السادس في بعض محافظات الجمهورية.

امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للترم الثاني في دمياط

من المقرر أن تستمر المدارس الابتدائية في كافة المحافظات، في عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 للفصل الدراسي الثاني، لمدة أسبوع بداية من يوم الأربعاء 8 من الشهر الجاري، بينما يختلف الموعد في بعض المحافظات ويبدأ فيها الامتحانات من يوم الخميس الموافق 9 مايو، أما عن جدول امتحانات الصف السادس في محافظة دمياط، فيكون على النحو التالي:

يوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024 سيكون مادة الرياضيات.

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 تعقد امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 يكون امتحان مادة العلوم.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 مادة الدراسات.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في الجيزة

محافظة الجيزة من المحافظات التي تعقد فيها امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الخميس الموافق 9 مايو، والتي على أساسه يكون جدول الامتحانات في المدارس على النحو التالي:

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 يكون امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

بينما يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

أما يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

يوم الخميس 16 مايو 2024 يكون امتحان مادتي الرياضيات، و ICT.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة بني سويف

تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف لامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث يبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي بعد غد يوم الخميس الموافق 9 مايو ويكون جدول الامتحانات كالتالي: