فرح أطفالك وأسعدهم..تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى الأغاني والمسلسلات الكرتونية

تعد قنوات الأطفال من الأمور المهمة بالنسبة للآباء والأمهات، حيث يرغب الأهل في تثبيت قنوات متخصصة في تقديم محتوى هادف ومفيد يناسب الأطفال ويساهم في تربيتهم تربية صحيحة، وهناك العديد من المحطات الفضائية التي تبث برامج ومسلسلات خاصة بالأطفال، إلا أن بعضها حقق شهرة كبيرة ونجاح رائع بسبب جودة البث وتنوع محتواها الذي يلائم عقول الأطفال من كافة الفئات العمرية، ولقد خصصنا هذا المقال لأجل أن نقدم لكم ترددات أهم وأفضل القنوات الفضائية التي يحبها الأطفال ولا يستطيعون الاستغناء عنها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة السطور القادمة.

حدث تردد قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية 2024

هناك العديد من القنوات الفضائية التي تمكنت من نيل ثقة الأهل وإعجاب الأطفال بشكل كبير، حيث حظيت هذه القنوات بنجاح واسع وشهرة كبيرة في الوطن العربي، ويعود السبب في ذلك إلى الجهد الكبير الذي يبذله المسؤولون لأجل تقديم محتوى مميز وهادف يجذب الأطفال ويمنحهم أوقاتا ممتعة ومسلية، ومن أبرز هذه القنوات قناة ماجد، قناة طيور الجنة، قناة تنة ورنة، قناة mbc3، وتميزت هذه القناة بعرض الأغاني التعليمية والتربوية والأفلام الكرتونية المشوقة والمسلسلات والبرامج الترفيهية، وفي السطور التالية نذكر لكم بيانات تردد كل قناة من هذه القنوات.

طريقة تنزيل تردد قنوات الأطفال على جهازك الشخصي

فتح جهازك الشخصي والريسفر ثم الضغط على زر القائمة من الريموت كنترول.

ثم الضغط على البحث اليدوي ثم إضافة تردد القناة التي ترغب تنزيلها سواء على القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات.

كتابة تردد القناة الفضائية مع كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي.

ثم الضغط على زر البحث وسوف تنزل لك القناة التي تبحث عنها.

يمكن مشاهدة تلك القناة المخصصة للأطفال في أي وقت.

تردد قناة ماجد على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

معامل تصحيح: 5/6.

معدل ترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ماجد على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة تنة ورنة عبر النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11853.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة عبر قمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة mbc 3 عبر قمر النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc3 عبر قمر عرب سات