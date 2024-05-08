زي المحلات بالظبط.. ألذ طريقة لتحضير الكشري المصري في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة 2024

يعتبر الكشري من الوجبات التقليدية المميزة في مصر، حيث أنه يتمتع بشهرة واسعة في أنحاء العالم، كما أن لديه شعبية كبيرة بين الناس في مختلف الفئات العمرية والجنسيات، كما أنه يمتلك الكثير من الفوائد الهامة، نظراً لإحتوائه على البروتينات والألياف، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على كيفية تحضير الكشري المصري في المنزل بشكل مفصل.

كيفية تحضير الكشري المصري في المنزل

يتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكشري المصري اللذيذ، حيث أن الكشري من الأكلات الغير مكلفة، ولذلك فيما يلي سوف نوضح المكونات:

كوب من المكرونة الأسباجتي.

ملعقة طعام من الزيت

كوب من الرز المصري.

كوب من العدس، ملعقة كبيرة من الزيت.

كوبين من الحمص.

بصلة مفرومة حجمها متوسط.

وفصين من مفروم الثوم.

بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكمون.

ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

يُضاف الملح حسب الرغبة.

ويتم استخدام زيت القلي لطهي الحمص.

شرائح البصل المحمرة، استخدم ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم، مع القليل من الزيت لعملية القلي.

معجون طماطم يتكون من أربع حبات من الطماطم المقطعة دقيقاً، بالإضافة إلى بصلة بحجم معتدل وفصي ثوم. يضاف إليها ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وملعقة صغيرة من الكمون، مع نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة وربع ملعقة من الفلفل الأسود المسحوق.

طريقة عمل الكشري المصري بخطوات بسيطة

بعد أن يتم إحضار جميع المكونات السابقة، الآن يتم إتباع الخطوات الآتية: