ON TIME SPORTS تردد قناة اون تايم سبورت 2024 على نايل وعرب سات “استعد لمباراة الأهلي”

يبحث الكثير من جماهير كرة القدم المصرية عن تردد قناة اون تايم سبورت حيث تعتبر قناة أون تايم سبورت هي القناة الوحيدة والناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري ، جميع مباريات المسابقات المصرية المحلية وذلك بالإضافة إلى بث جميع مباريات بطولات كرة اليد وكرة السلة ، ومن المتوقع أن يتم بث مباريات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة اون تايم سبورت الارضية وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت

لمشاهدة جميع مباريات الدوري المصري وجميع مباريات كأس مصر والسوبر المصري وجميع مباريات بطولات كرة السلة وكرة الطائرة وجميع أخبار كرة القدم العربية والعالمية يمكنكم تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت وتشاهدون العديد من برامج كرة القدم الاخبارية والحوارية والتي يقوم بتقديمها العديد من أهم مذيعي كرة القدم في مصر ومنهم ابراهيم فايق وسيف زاهر وأحمد شوبير وإليكم تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11747

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ :3\4

موعد مباراة الأهلي القادمة

بعد فوز النادي الأهلي على نادي الإسماعيلي في مباراة الدوري المصري اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف يلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الماضي الموافق السابع من مايو الجاري ، بينما يلتقي النادي الأهلي بنظيره نادي الترجي التونسي يوم السبت القادم الموافق 18 مايو الجاري على ستاد رادس في تونس.