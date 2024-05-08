شاهد بأعلى جودة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي على تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة بين سبورت الرياضية حيث تبث قناة بين سبورت جميع مباريات الدوري الانجليزي وجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وتحظى قناة بين سبورت على نسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية والشرق الأوسط حيث تنفرد ببث العديد من المبارايات الهامة والحصرية بين جميع القنوات الرياضية في الوطن العربي وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

لمشاهدة جميع مباريات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني ومشاهدة مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري يجب تنزيل تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات ومشاهدة جميع كواليس اللقاء الاستديو التحليلي قبل وبعد المباراة وذلك عبر التردد التالي:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11054

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 3\2

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي

يلتقي النادي الأهلي يوم السبت القادم الموافق الثامن عشر من شهر مايو 2024 بنظيره نادي الترجي التونسي وذلك في مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري على أرضية ستاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، كما تشاهدون جميع مباريات الدوري الانجليزي ومباريات ليفربول والنجم المصري محمد صلاح عبر شاشة بين سبورت الرياضية بجودة عالية وبدون تشفير وبأصوات أفضل المعلقين في الوطن العربي.