“وزير التعليم يوسف البنيان” يحسم الجدل بشأن العمل بنظام الفصول الثلاثة الدراسية للعام القادم 1446

العمل بنظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي الجديد 1446، من أكثر الأمور جدلًا داخل الأراضي السعودية فطلاب وأولياء أمورهم يرغبنا في معرفة تفاصيل التقويم الدراسي للعام القادم، هل سيعود إلى نظام الفصلين كما أعلن البعض، أو يسير كما هو منذ الأعوام الثلاثة الماضية بنظام الثالث فصول دراسية، ننقل لحضراتكم فيما يلي أخر ما ورد بشان الفصل الدراسي الثالث.

الفصول الثلاثة الدراسية

في إطار تضاعف التساؤل عن حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث للعام القادم، أوضح وزير التعليم السيد يوسف البنيان أن العمل وفق خطة الفصول الثلاثة الدراسية للعام القادم 1446 لا يزال تحت الدراسة حتي وقتنا الحالي، ويتم مناقشة اليوم الأربعاء الموافق تاريخه 8/5/2024 في اجتماع مجلس الشوري السعودي في دورة التاسعة والعشرون من أعمال السنه الرابعة للدورة الثامنة، وحتي وقتنا الحالي لم تصدر أي قرارات تؤكد من وقف العمل به والعودة إلى نظام الفصلين، وخلال ساعات من الآن يتم الإعلان الدراسي عن هيكلة الخطة التقويمية للعام الجديد.

جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1446

مع أقتراب الإجازة الصيفية للعام الدراسي الحالي،كثر التساؤل من قبل الطلاب والمعلمون عن تاريخ انطلاق العام الدراسي الجديد 1446، حتي يجددوا الهمة والحماسية لاستقبال عام جديد يحمل معه فكرة جديد وإعداد شباب مشرق، وعلية فقد أكد التعليم السعودي أن الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 ميلاديًا، 14 صفر 1446 هجريًا، أولي أيام العودة إلى المدارس.

التسجيل في منصة مدرستي

دائمًا ما تشدد الجهات التعليمية والإدارية على ضرورة إنشاء حساب عبر منصة مدرستي لكل من الطلاب وأولياء الأمور، حتي يتمكن من متابعة الدراسة في حال تم التعليق لسبب ما بالإضافة إلى الاستفادة من المعلومات المسجلة على المنصة، والتواصل مع المعلمين والكوادر التعليمية في أي وقت وبصورة مباشرة، وتتمثل خطوات التسجيل في الأتي: