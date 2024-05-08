تعديل مفاجئ في جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني بهذه المحافظات!!

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اقتراب موعد امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني والذي تم الإعلان عنه من قبل جميع الإدارات التعليمية في جميع المحافظات المصرية ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي من أهم الامتحانات في المرحلة الابتدائية حيث يتم الانتقال بعدها إلى المرحلة الإعدادية والتي تختلف اختلافًا كليًا عن المرحلة الابتدائية.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بداية امتحانات الشهادة الابتدائية يوم السادس من شهر مايو 2024 وذلك في الكثير من المحافظات المصرية وتستمر الامتحانات لمدة أسبوع ، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي يختلف موعدها في الكثير من المحافظات المصرية ، وإليكم جدول امتحانات الشهادة الابتدائية 2024 ترم ثاني في محافظة القاهرة.

يوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية الإسلامية.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان مادتي الرياضيات والمهارات المهنية.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان مادة التربية الانجليزية.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الابتدائية 2024

بعد التعرف على جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جميع امتحانات الشهادة الابتدائية تنتهي يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 ومن المحدد أن تبدأ اجازة نهاية العام يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 لجميع المراحل الابتدائية.