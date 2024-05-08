بعد الزيادة الجديدة 1000 جنية “جدول صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024” أحسبها بالورقة والقلم

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن جدول صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 حيث من المحدد أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي حيث يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تعمل الحكومة المصرية على استمرارها في ظل الظروف الاقتصادية الأخيرة.

جدول صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يستطيع جميع المواطنين المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجاري ، ويتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة بقيمة 15% والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية التي تعمل على زيادة دخل جميع المواطنين في الدولة ، ويمكن صرف معاشات تكافل وكرامة من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بصورة مستمرة على زيادة معاشات تكافل وكرامة مع زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة وذلك لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة وذلك عن طريق الخطوات التالية.