الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش وكيف أحافظ عليه لأطول فترة ممكنة

العديد من السيدات طرحنا هذا السؤال عبر محركات البحث المختلفة، وهو كيفية التفريق بين كل من زيت الزيتون الاصلي، والزيت المغشوش المنتشر في الأسواق بكثر خلال هذه الفترة، والجدير بالذكر أن زيت الزيتون يعرف منذ القدم بمسمى الذهب السائل، كما يعرف أيضًا بأنه اكسير الحياة، وترجع أسباب إطلاق كل تلك المسميات على زيت الزيتون للفوائد الصحية الكثيرة الموجودة في زيت الزيتون، لذلك تزداد معدلات الطلب عن زيت الزيتون خلال الآونة الأخيرة، مما جعل الكثير يتلاعب في هذا المنتج الذي يصل للمستهلكين، تابع معي لمعرفة كيفية التفريق بين الأصلي والمغشوش.

كيفية التفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

يمكنك أن تقوم بالتفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش من خلال عدة اعتبارات يجب الاخذ بها عند القيام بذلك، وهي كالتالي:

مظهر الزيت: حيث أن زيت الزيتون الأصلي يتميز بأن له لون أخضر، أو لون ذهبي فاتح، كما أنه يكون خالي من الشوائب، ولا يوجد به أي رواسب.

الرائحة: يتميز زيت الزيتون الأصلي بأنه له رائحة مثل رائحة الفواكه المعطرة، مثل التفاح، وكذلك الموز، ولكن به مرارة خفيفة.

الطعم: يتميز زيت الزيتون الأصلي بأن له طعم حار خفيف في البداية بعد ذلك يصبح طعم الفواكه مع المرارة هو الذي ينتهي به.

اللزوجة: يتميز بأنه كثيف، وكذلك لزج مختلف عن الزيوت الأخرى.

التجمد: كنا نعرف فإن زيت الزيتون يمكن أن يصل إلى التجميد الجزئي عندما نضعه في الثلاجة.

بعض نصائح عند شراء زيت الزيتون

يجب أن نتبع هذه النصائح عند شراء زيت الزيتون، ولا ننخدع عند شراءه ونأخذ زيت مغشوش، وهذه النصائح كالتالي:

يجب أن نقوم بشراء زيت الزيتون من مصدر يتمتع بثقة، حيث يجب أن يتم التأكد من شراء الزيت من معاشر موثوقة أو متجر متخصص في بيع انواع المنتجات الطبيعية.

يجب أن تقوم بالبحث عن علامة الجودة التي تكون مطبوعة على عبوة الزيت، حيث تكون ماركات عالمية مثل زيت البكر من ماركة Extra Virgin Olive Oil، وماركة البكر Virgin Olive Oil.

يجب أن تقوم بقراءة الملصق وذلك للتأكد من المكونات التي يتكون منها الزيت، كذلك بلد نشأة المنتج، وكيفية العصر

اختبار الثلاجة، وذلك من خلال وضع كمية من عبوة الزيت في الثلاجة إذا حدث فيه تجمد جزئ فإنه يعتبر زيت أصلي.

كيف تحافظ على زيت الزيتون لأطول فترة ممكنة؟

التخزين في مكان بارد ومظلم: احفظ زيت الزيتون في زجاجة داكنة اللون ومحكمة الإغلاق بعيدًا عن الضوء والحرارة.

تجنب التعرض للهواء: تأكد من إعادة إغلاق الزجاجة بإحكام بعد كل استخدام لمنع دخول الهواء.

استهلاكه خلال فترة معقولة: يفضل استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز خلال 12-18 شهرًا من تاريخ الإنتاج، بينما يمكن تخزين زيت الزيتون البكر لفترة أطول تصل إلى 24 شهرًا.

بتطبيق هذه النصائح، ستتمكن من تمييز زيت الزيتون الأصلي من المغشوش والاستمتاع بفوائده الصحية العديدة، تذكر أن زيت الزيتون الأصلي هو استثمار في صحتك، لذا لا تتردد في دفع ثمنه مقابل منتج عالي الجودة.