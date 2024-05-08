وفر فلوسك.. أكواد فري فاير FREE FIRE 2024 المجانية وخطوات الحصول عليها

إحدى أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبو لعبة فري فاير هي الحصول علىأكواد فري فاير، تُعتبر أكواد اللعبة هامة للاعبين، حيث تمثل هدايا تُمكّنهم من الحصول على أسلحة وملابس وجوائز أخرى داخل اللعبة، ولذلك، قامت شركة غارينا بالإعلان عن العديد من الأكواد الجديدة التي تتيح للاعبين الحصول على هذه الهدايا بشكل مجاني.

أكواد فري فاير FREE FIRE 2024 المجانية

لعبة فري فاير قد أصدرت وأعلنت عن أكواد مجانية تُستخدم في شحن الأحجار الكريمة والحصول على هدايا وأسلحة مجانية تساعدك في الفوز في المباريات، من بين هذه الأكواد الجديدة، هناك صندوق غنائم الأسلحة من أكاديمية المتمردين، وصندوق غنائم سلاح الثورة، وقسيمة الماس، ومظلة الصيد ذات الرأس الناري، والعديد من الأكواد الأخرى التي لم تُستخدم بعد، إليك بعض هذه الأكواد الحديثة:

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خطوات الحصول على اكواد فري فاير

إليكم خطوات الحصول على اكواد فري فاير: