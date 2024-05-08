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وفر فلوسك.. أكواد فري فاير FREE FIRE 2024 المجانية وخطوات الحصول عليها
إحدى أكثر الأشياء التي يبحث عنها لاعبو لعبة فري فاير هي الحصول علىأكواد فري فاير، تُعتبر أكواد اللعبة هامة للاعبين، حيث تمثل هدايا تُمكّنهم من الحصول على أسلحة وملابس وجوائز أخرى داخل اللعبة، ولذلك، قامت شركة غارينا بالإعلان عن العديد من الأكواد الجديدة التي تتيح للاعبين الحصول على هذه الهدايا بشكل مجاني.
أكواد فري فاير FREE FIRE 2024 المجانية
لعبة فري فاير قد أصدرت وأعلنت عن أكواد مجانية تُستخدم في شحن الأحجار الكريمة والحصول على هدايا وأسلحة مجانية تساعدك في الفوز في المباريات، من بين هذه الأكواد الجديدة، هناك صندوق غنائم الأسلحة من أكاديمية المتمردين، وصندوق غنائم سلاح الثورة، وقسيمة الماس، ومظلة الصيد ذات الرأس الناري، والعديد من الأكواد الأخرى التي لم تُستخدم بعد، إليك بعض هذه الأكواد الحديثة:
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خطوات الحصول على اكواد فري فاير
إليكم خطوات الحصول على اكواد فري فاير:
- قم بزيارة موقع غارينا الإلكتروني الرسمي الذي يتيح للمستخدمين الحصول على أكواد فري فاير.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.
- اختر طريقة شحن الأكواد لفري فاير وحدد العملة والدولة المناسبة لك، وحدد كمية الأكواد التي ترغب في الحصول عليها، ثم قم بإدخال معرفك الخاص.
- ثم املأ جميع الحقول الفارغة المتوفرة لك.
- اضغط على زر “إتمام” لاستلام الأكواد داخل حسابك الخاص.