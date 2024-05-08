ظهرت الآن.. أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية كشوفات PDF برابط رسمي تحت الشروط الآتية 2024

من أهم البرامج التي تم تقديمها في العراق من قبل الحكومة العراقية للمواطنين منخفضي الدخل والأكثر احتياجًا، هو برنامج الرعاية الإجتماعية، ولكن يتطلب هذا البرنامج بعض الشروط والضوابط الهامة التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبوله، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بواسطة رابط مباشر.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، يجب أن يتم إتباع خطوات سهلة وبسيطة، تتمثل فيما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني المنصة الإلكترونية “مظلتي” التي تعمل تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

بعد ذلك، تدخل رمز التأكيد الظاهر أمامك لتسجيل الدخول.

القيام بتحديد المنطقة ثم المحافظة الخاصة بالمتقدم.

يجب أن كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقدم في الحقول المخصصة لها.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

وفي الختام، سوف يعرض لك كافة البيانات المختصة بالأفراد المستهدفين ضمن الدفعة الأخيرة من الدعم الإجتماعي.

شروط تقديم الرعاية الإجتماعية في العراق

وحول الشروط والضوابط اللازمة التي ينبغي أن تكون متوفرة في جميع المرشحين لتلقي الدعم الإجتماعي في العراق، جاءت كما يلي: