“جديدة مجانية” احصل علي شفرات لعبة جاتا 5 Grand Theft Auto على الكمبيوتر وللجوال

على الرغم من مرور سنوات على إطلاق لعبة Grand Theft Auto V، إلا أنها لا تزال تحتفظ بشعبيتها الكبيرة بين اللاعبين ومع اقتراب موعد إصدار الجزء السادس من السلسلة، يعود الاهتمام مجددًا بهذا العنوان المميز. ولأن عالم GTA V مليء بالتحديات والمواجهات الصعبة، فإن أكواد الغش تأتي كمنقذ للاعبين الذين يرغبون في تعزيز تجربتهم أو تجاوز مراحل صعبة.

كيفية استخدام شفرات لعبة GTA V

هناك طريقتان رئيسيتان لإدخال شفرات لعبة GTA V في اللعبة:

يمكنك فتح الهاتف المحمول بالضغط على زر الاتجاه لأعلى، ثم إدخال الرقم المقابل لكود الغش. يمكن أيضًا إدخال شفرات لعبة GTA V عن طريق الضغط على مجموعة محددة من الأزرار على يد التحكم وتختلف هذه المجموعات حسب نوع جهاز التحكم المستخدم (PlayStation أو Xbox).

شفرات لعبة GTA V

استخدم هذه الأكواد بحكمة لاستفادة من هذه الاسلحة مجانا في لعبة جاتا 5 Grand Theft Auto

زيادة الصحة والدروع: 1-999-887-853 (TURTLE) الحصول على أسلحة وذخيرة إضافية: 1-999-866-587 (TOOLUP) رفع مستوى المطلوبية: 1-999-3844-8483 (FUGITIVE) خفض مستوى المطلوبية: 1-999-5299-3783 (LAWYERUP) خمس دقائق من الخلود: 1-999-7246-545-537 (PAINKILLER) رصاصات مشتعلة: 1-999-462-363-4279 (INCENDIARY)

رصاصات متفجرة: 1-999-444-439 (HIGHEX) لكمات خارقة: 1-999-4684-2637 (HOTHANDS) قفزات خارقة: 1-999-467-8648 (HOPTOIT) تصويب بطيء: 1-999-3323-393 (DEADEYE)

شفرات لعبة GTA V للسيارات:

سيارة جولف: 1-999-4653-461 (HOLEIN1) سيارة ليموزين: 1-999-846-39663 (VINEWOOD) شاحنة قمامة: 1-999-872-7433 (TRASHED) دراجة BMX: 1-999-226-348 (BANDIT) دراجة نارية Sanchez: 1-999-633-7623 (OFFROAD) دراجة نارية Shitzu PCJ 600: 1-999-762-538 (ROCKET) سيارة Rapid GT: 1-999-727-4348 (RAPIDGT) سيارة Comet: 1-999-266-38 (COMET) مروحية Buzzard: 1-999-2899-633 (BUZZOFF)

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