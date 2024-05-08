خدوا بالكم من قطع النور وقت الإمتحانات.. اعرف جدول انقطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر 2024

يشغل بال الجميع جدول انقطاع الكهرباء في مصر حالياً، حيث كثرت عمليات البحث على جوجل بسبب قطع الكهرباء بعد أن قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مواعيد قطع النور، بهدف تخفيف الأحمال ويتزامن ذلك مع موعد بدأ الأمتحانات لكلا من الصفوف الأبتدائية والإعدادية ويليها الثانوي العام والفني أيضًا، ووضحت الوزارة أن الإفصاح عن جدول قطع الكهرباء يصب في مصلحة الطلاب حرصا على أداء الأمتحانات بشكل منتظم.

مواعيد جدول انقطاع الكهرباء في مصر

حددت الوزارة القابضة لكهرباء مصر عن مواعيد قطع الكهرباء بالساعة، بالترتيب على المحافظات بأكملها لتكون كالآتي:-

المجموعة الأولى تقطع الكهرباء من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 1ظهراً.

المجموعة الثانية تقطع الكهرباء من الساعة 1 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً.

المجموعة الثالثة تقطع الكهرباء من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 5 مساءً.

أرقام الشكاوى وأعطال الكهرباء

تتيح لك شركة الكهرباء التواصل في حالة وجود أي شكوى أو عطل في الكهرباء، فإذا تم قطع الكهرباء في الأوقات الغير محدد لها بالأنقطاع يتم التواصل من خلال الأرقام التالية:-\

121 لتقديم الشكاوى الخاصة بفواتير الكهرباء وخلافه.

359 لحساب فاتورة الكهرباء الشهرية.

527935 لطرح الأستفسارات والتساؤلات العامة.

2835989 لتقديم البلاغات الفنية.

146197 للإبلاغ عن قراءة العداد الغير واضحة.

التعديل على خطة تخفيف الأحمال الكهرباء اليومية

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل خطة الأحمال لقطع الكهرباء اليومي، ليبدأ قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهراً وأخر وقت لقطع الكهرباء الساعة 7 مساءً، ويتم توزيع تخفيف الأحمال على كافة المحافظات بالتساوي، مع مراعاة عدم زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين فقط في اليوم لكل منطقة، وسيكون بدءً من يوم 8 مايو 2024 حتى يوم 20 يونيه 2024.