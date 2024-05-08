MY UMBRELLA.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وأهم شروط الحصول على الدعم

في الوقت الحالي، يتصدر البحث في العراق البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بعد أن أعلنت الوزارة عن انتهاء عملية مراجعة طلبات المتقدمين وتحديد المستحقين وفقًا للشروط التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، هذا المقال يهدف إلى توضيح كيفية الاستعلام عن المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية مع ذكر الشروط اللازمة التي يجب توافرها لكل متقدم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل في دولة العراق قامت بتحديد الطريقة التالية للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية:

قم بزيارة منصة “مظلتي“.

ثم اضغط على الرمز الممثل للخدمات الإلكترونية.

ستظهر قائمة، اختر منها “الرعاية الاجتماعية”.

بعد ذلك، اختر “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ثم أدخل اسم المحافظة التي تقيم فيها، ورقم الوجبة المطلوبة (السابعة).

أدخل رقم الهوية الشخصية، ثم انقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين في الرعاية، ويمكنك تنزيل الملف بصيغة PDF بالضغط على خيار التنزيل.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

اليكم شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق: