بمواصفات خرافية تُنافس آبل.. هواوي تطرح huawei watch fit 3 في الأسواق وهذا هو سعرها

عشاق التكنولوجيا والأجهزة الذكية وخصوصًا الساعات الذكية جئنا لكم اليوم بساعة huawei watch fit 3، والتي واحدة ضمن الساعات الذكية المطروحة التي نافست ساعات شركة آبل المعروفة، وذلك بعد تقديمها لعدد كبير من المزايا المقدمة من نفس ساعة آبل الذكية باهظة الثمن، فدعونا نوضح لكم سعر الساعة وبعض المعلومات عنها، فكونوا معنا عبر البديل.

huawei watch fit 3

قامت شركة هواوي بإطلاق ساعة ذكية تابعة لها باسم huawei watch fit 3، والتي تعمل على منافسة واحدة من ضمن ساعات ماركة آبل المعروفة Watch se، وتأتي أبرز مواصفات الساعة على النحو التالي:

الشاشة على شكل مربع ومزودة بزر من الجانب، والذي يجعلها تُشبه ساعة آبل بشكل كبير.

تقدم الساعة مزايا للياقة البدنية والصحة والتي لا توجد في الفئات السعرية المنخفضة.

يوجد بالساعة خاصة قياس نسبة تشبع الأكسجين بجسم الإنسان.

تمتلك ساعة huawei watch fit 3 بطارية قابلة للصمود لفترة تصل لعشرة أيام.

متوفر بالساعة ميزة الشاحن السريع مما يجعلها تعمل لمدة يوم كامل بشحنها فترة 10 دقائق فقط، بينما البطارية تحتاج لساعة كاملة حتى يتم تعبئتها.

معدل سطوع الساعة 1500 شمعة، على الرغم أن منافسة الساعة من آبل بسطوع 1000 شمعة فقط.

تأتي الساعة بألوان متنوعة حيث الرمادي والوردي واخضر والأسود والأبيض.

شاشة الساعة من نوعية AMOLED، والتي تأتي بكثافة من البسكلات بقدرة 374 بكسل للبوصة.

سعر huawei watch fit 3 في الأسواق

حسب ما وضحته شركة هواوي بعد طرح الساعة فإنها تأتي بالأسعار التالية: