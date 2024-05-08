“انت المستفيد في الآخر” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024 والفئات المستحقة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024،التي تعد من أهم الأمور التي تهم الأسر المصرية خاصة بعد غلاء الأسعار التي تعاني منه مصر خلال الآونة الاخيرة، بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن حقيقة الخبر من عدمه وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في يونيو 2024

صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة على بطاقات التموين في يونيو 2024، خلال الآونة الأخيرة وأنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها على المواقع الالكترونية وأن الوزارة لم تعلن عن أي قرار بشأن الزيادة وأن هذا القرار هو من اختصاص رئاسة مجلس الوزراء، وليس من وزارة التموين .

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، والتصدي لجشع التجار ، وأضاف الدكتور “علي المصيلحي” أن الوزارة مستمرة في صرف السكر الحر على بطاقات التموين بسر 27 جنيه للكيلو، لكل بطاقة تموينية تحتوي على فرد لثلاثة أفراد، وصرف 2 كيلو سكر على البطاقات التموينية التي تحتوي على 4 أفراد فأكثر.

من هي الفئات المستحقة لإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن عدد من الفئات الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في اضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين والتي جاءت كالتالي: