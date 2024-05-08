الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.. سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 حسب الاسم والرقم السري

العد التنازلي على سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 بدأ لذلك تحاول الطلاب أن تتم عملية التسجيل بأسرع وقت ممكن، وهذا لأن وزارة التربية الوطنية حددت مدة التسجيل و سحب الإستدعاء،كما قامت بتفعيل رابط التسجيل الإلكتروني لتسهيل الأمور على الطلاب، ويؤدي الآلاف من الطلاب من مرحلة البكالوريا والشهادة المتوسطة اختبارات المترشحين الأحرار للعام الدراسي 2023-2024 جميع الولايات بالجزائر،

وتتم الآن عملية التجهيز لإجراء الاختبارات في أجواء هادئة لعدم شعور الطلاب بأي قلق أو توتر داخل لجنة الامتحانات، كما تطبق إجراءات أمنية ووضع مجموعة من الضوابط التي يجب على الطلاب الالتزام بها، تابعوا السطور التالي من المقال للتعرف على خطوات سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024.

سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024

تجهيزات وترتيبات تنظمها وزارة التربية والوطنية منذ فترة طويلة لعقد الاختبارات النهائية للمرحلة المتوسطة والبكالوريا في موعدها دون أي تأجيل لكي لا يواجهة الطلاب أي صعوبات، وبكل سهولة يمكن سحب الاستدعاء عند اتباع ما يلي:.

التوجه بالدخول عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. قم باختيار الولاية التابعة من القائمة. الإسم واللقب باللغة العربية. إدراج اسم المستخدم. ثم إضافة كلمة السر في الخانة المخصصة. كتابة رقم المصادقة. حدد المواد وقم بالضغط على طباعة الاستدعاء الخاص بك. وأخيراً الضغط على أيقونة حفظ الطلب.

موعد سحب استدعاء البكالوريا 2024 الجزائر

بشكل رسمي قامت وزارة التربية الوطنية الجمهورية الجزائرية بالإعلان عن موعد سحب استدعاء البكالوريا والشهادة المتوسطة، وأكدت التعليم أن التسجيل يكون بداية يوم الأحد الموافق 5 من مايو الجاري، وسوف تستمر عملية التسجيل على سحب الاستدعاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 من مايو الجاري 2024، وعلى الطلاب سرعة سحب الاستدعاء قبل غلق باب التسجيل وانتهاء المهلة المحددة.