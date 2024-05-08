“كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل“ مواصفات ايباد برو 2024 آبل الجديد كليا والأفضل بكل المقاييس.. والسعر مفاجأة !!

أعلنت شركة آبل عن ايباد برو 2024 والذي من المقرر أن يكتسح الأسواق وذلك بسبب شكله الأنيق والجذاب وذلك بالإضافة إلى المواصفات التي يمتلكها ومن المعروف أن شركة آبل من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة التكنولوجية والتي تبدع دائما في تصميمها وهذا ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

ايباد برو 2024

وفقا لما أوضحته المصادر المسؤولة أن ايباد برو 2024 سوف يقدم العديد من المواصفات الرائعة والتي منها:

شاشة الجهاز من النوع Oled والذي يكون أكثر سطوعا من أجهزة الآبل الأخرى ويصل سطوعها حتى 100 شمعة.

الجهاز يتوفر منه حجم 11 بوصة وحجم 13 بوصة.

يجب العلم أنه يمتلك أيضا شريحة المعالجة المنتظرة M4 الجيل التالي وذلك من أجل تحسين أداء الجهاز.

يصل سمك الجهاز 11 بوصة إلى 5.3 ملي، بينما سمك الجهاز 13 بوصة هو 5.1 ملي.

يجب العلم أن شاشة الهاتف مقاومة للتبصيم والزيوت.

الكاميرا الخلفية للجهاز دقتها 12 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية للجهاز دقتها 12 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجابكسل. بطارية الهاتف تظل صامدة حتى عشر ساعات.

يجب العلم أنه لا يدعم كارت ميموري.

يوجد نسخة من الجهاز تدعم واي فاي وشريحة اتصال، ونسخة تدعم واي فاي فقط.

يجب العلم أنه لا يحتوي على منفذ سماعات سلكية.

نظام تشغيل الجهاز هو ipadOs 17.4.

يتوفر من الجهاز اللونين الأبيض والأسود.

يمتلك معالج ابل M4 والذي يجعل الجهاز أقوى.

سعر ايباد برو 2024

يوجد إصدارين من ايباد برو 2024 وهم: