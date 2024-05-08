هتاخد أحلي صور.. سعر ومواصفات هاتف Realme GT5 Pro.. أقوي معالج وأعلي كاميرا

هاتف Realme GT5 Pro، ‏تعتبر شركة ريمي هي واحدة من أفضل شركات تقديم الهواتف المحمولة والتي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة نظرًا لأنها حريصة على تقديم أفضل أنواع الهواتف للعملاء، ويعتبر هاتف Realme GT5 Pro واحد من أشهر الهواتف الحديثة بإمكانيات رائعة لا يقتصر تميزه على مواصفاته القوية فحسب، بل يتميز أيضًا بتصميمه الأنيق والجذاب الذي يجعله قطعة فنية حقيقية، ونظرًا لأن امكانياته مرتفعة وأسعاره بسيطة مقارنة بأسعار الهواتف التي تمتلك نفس الإمكانيات زاد الإقبال عليه.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة من المميزات الرائعة التي تجعله في المقدمة دائمًا.

هيكل نحيف وخفيف: يتميز هاتف Realme GT5 Pro بهيكل نحيف وخفيف الوزن مصنوع من الألومنيوم والزجاج،

ألوان متميزة: يتوفر الهاتف بألوان مثل الأسود والأبيض والأزرق والأخضر.

زجاج Gorilla Glass Victus: يُستخدم زجاج Gorilla Glass Victus في شاشة الهاتف، مما يجعلها مقاومة للخدوش والصدمات.

شاشة AMOLED كبيرة: يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة تتميز بألوان زاهية ودقة عالية ووضوح ممتاز.

معدل تحديث 144 هرتز: يُوفر الهاتف معدل تحديث 144 هرتز، مما يجعل تجربة العرض سلسة وسريعة الاستجابة.

سُمك حواف رفيع: يتميز الهاتف بسُمك حواف رفيع يمنحه مظهرًا أنيقًا ويُضفي على الشاشة مساحة أكبر للعرض.

وحدة كاميرا خلفية بارزة: تتميز وحدة الكاميرات الخلفية بتصميم بارز يضفي عليها لمسة فريدة ويُبرز قدرات الهاتف الفوتوغرافية.

عدسات عالية الجودة: يُستخدم في الهاتف عدسات عالية الجودة من شركة Sony، مما يضمن التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة والجودة.

كاميرا أمامية مميزة: تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لالتقاط صور سيلفي مميزة.

هيكل من الألومنيوم والزجاج.

مقاومة للماء والغبار (IP64).

نظام بصمة الأصبع تحت الشاشة.

نظام تشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0

دعم تقنية 5G.

سعر هاتف Realme GT5 Pro

‏يتواجد الهاتف بأسعار مختلفة بناءً عن السعة والمساحة: