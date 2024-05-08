عاجل طالع الآن.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع المحافظات من منصة مظلتي
يهتم المواطنين في العراق في الوقت الحالي بمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث أن الاستفادة بدعم الرعاية الاجتماعية الذي يقدم هو هدف جميع المواطنين المتوافقين مع الشروط حيث ينتظرون بترقب كبير لمعرفة النتائج، حيث يستفيد من هذا الدعم فئات محددة أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية وهم الأكثر احتياجًا للمساعدة والدعم، ومن بينهم محدودي الدخل والأيتام وكبار السن والكثير من الفئات الأخرى.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
يمكن للمواطنين المقيمين في العراق التسجيل على دعم الرعاية الاجتماعية المقدم، حيث في الوقت الحالي يتابع الجميع ظهور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهم الأفراد الذين استوفوا الشروط المطلوبة ولذلك تم الموافقة على استحقاقهم، والشروط المطلوبة تتمثل فيما يلي:
- ينبغي حصول المستفيد المتقدم على الدعم على الجنسية العراقية.
- لابد من عدم امتلاك المستفيد أي سجل تجاري.
- لابد من وجود وإقامة المستفيد في العراق إقامة دائمة.
- ينبغي أن يتراوح سن المستفيد من ثمانية عشر سنة إلى ما يقل عن ستين سنة.
- لابد من عدم توفر أي دخل شهري.
- لابد من عدم امتلاك أي أصول أو عقارات بقيمة عالية.
خطوات التحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
لقد أعلنت الوزارة العراقية للعمل عن الطريقة المتبعة للتحقق من أسماء المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة السابعة من خلال منصة مظلتي، وذلك عبر الخطوات التي تلي:
- الولوج إلى رابط منصة مظلتي المباشر.
- النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية.
- تنسدل قائمة فرعية تضم جميع خدمات منصة مظلتي يتم تحديد خدمات الرعاية الاجتماعية.
- تظهر عدد من الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية يتم اختيار أسماء المشمولين.
- يحدد اسم المحافظة التابع لها المستعلم ومن ثم تحديد رقم وجبة الرعاية الاجتماعية وهي السابعة.
- تدوين رقم بطاقة الهوية الوطنية ثم الضغط على زر استعلام.
- تظهر فورًا قائمة تشمل أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، كما يمكن تنزيل ملف الأسماء.