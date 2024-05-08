ثبتها الآن.. تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2024 على الأقمار الصناعية بأعلى جودة

سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية 2024، حيث نجحت القناة في جذب جمهور واسع بفضل تركيزها على نقل مباريات الفريق الوطني والبطولات العراقية المحلية بالإضافة إلى مسابقات وبطولات كروية عربية أخرى، حيث ارتكزت القناة بشكل رئيسي على نقل أحداث وأخبار الرياضة المحلية والدولية، الأمر الذي أدى إلى استمرار تواجدها في قائمة نتائج البحث على الإنترنت لفترات طويلة، كما تُعرض على هذه القناة تشكيلة متنوعة من المسلسلات التي تلقى متابعة واسعة، بالإضافة إلى مختلف البرامج التي تشمل التسلية والأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية وغيرها، ومن خلال هذا المقال، سنوفر لكم التفاصيل حول التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2024

تتميز قناة رابعة العراقية بمحتواها الغني والمتعدد، إذ تحوز على حقوق نقل الكثير من المسابقات الرياضية، وعلى الرغم من حداثة عهدها بالتأسيس إلا أنها نالت إعجاب متابعي كرة القدم، حيث تبرز القناة بعرض محتوياتها بجودة عالية وبدون أي تشويه، وتتوفر القناة للمشاهدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مما يمكّن الجميع من استقبال إشارتها، واليكم تردد القناة:

تردد قناة رابعة العراقية على نايل سات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:11678.

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:⅚

تردد قناة رابعة العراقية على عرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات

التردد:11747

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

كيفية تثبيت قناة الرابعة العراقية

من المهم معرفة أنه يمكنك متابعة بث قناة الرابعة العراقية بدون تكاليف، حيث لا توجد أي ضرورة لسداد مبالغ اشتراك شهرية أو استخدام أكواد تشفير خاصة، هذا ممكن ببساطة عبر الالتزام بالإرشادات الآتية: