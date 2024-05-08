وداعاً لصفوف الانتظار.. رابط حجز موعد بعيادات التأمين الصحي عبر موقع هيئة التأمين الصحي 2024
حجز موعد بعيادات التأمين الصحي
شهدت منظومة عيادات التأمين الصحي الكثير من التطورات في الفترة الأخيرة، ومن أهم التطورات في عيادات التأمين هو إمكانية حجز موعد بالعيادات إلكترونيا عبر موقع هيئة التأمين الصحي 2024، حيث وفرت وزارة الصحة والتأمين الصحي هذه الخدمة تيسيرا على المواطنين الراغبين في زيارة العيادات الخاصة بالتأمين الصحي، لذا سنتعرف معا اليوم على رابط حجز موعد بعيادات التأمين الصحي والخطوات اللازمة لذلك.
رابط حجز موعد بعيادات التأمين الصحي
تسعى المنظومة الجديدة للتأمين الصحي في مصر الى تحقيق أقصى درجات الراحة للمرضى مع محاولة التطوير من منظومة الصحة في مصر، لذلك تقدم منظومة التأمين الصحي العديد من الخدمات الجديدة التي لم تكن موجودة في السابق ومنها خدمة حجز موعد بعيادات التأمين وذلك لضمان الحصول على الخدمة ومنع عملية الازدحام وقد حددت رابط يمكن من خلاله حجز موعد من خلال هذا الرابط اضغط هنا.
خطوات حجز موعد بعيادات التأمين الصحي
أصبح الآن من السهل أن تقوم بحجز موعد دون الحاجة الى الوقوف في صفوف طويلة لانتظار دورك ويمكن الحجز بكل سهولة عبر الخطوات التالية:
- اولا ستقوم بالدخول الى الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للتأمين الصحي والدخول اليه مباشره من هنا.
- الضغط على أيقونة خدماتنا.
- ومنها ستقوم بالنقر على «حجز عيادات التأمين الصحي».
- يتم اختيار صفة الشخص المنتفع.
- إدخال الرقم القومي الشخص المنتفع.
- يقوم الشخص الراغب في الحجز بإدخال الرقم التأميني الخاص به.
- تحديد العيادة المناسبة التي ترغب في حجز ميعاد بها.
- تم اختيار موعد الحجز.
- اختيار الطبيب الذي ترغب في الحجز معه.
- يتم ارسال رساله نصيه الي رقم الهاتف الخاص بك للتأكيد على الحجز وتأكيد موعد الكشف.