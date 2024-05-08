الإعلان الثاني حصري.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 69 مدبلجة على منصة شاهد vip وعبر قناة ستار تي في التركية

ينتظر الكثير من الناس طرح مسلسل طائر الرفراف الحلقة 69 من الموسم الخامس، بعد أن حصد المسلسل إيرادات عالية في الموسم الأول، وحقق المسلسل أعلى نسب من المشاهدة في الحلقات الماضية، نال مسلسل طائر الرفراف إعجاب الكثير من الأشخاص وبسبب النجاح الكبير الذي وصل إليه المسلسل يتصدر الآن البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة،

يعد طائر الرفراف ضمن الأعمال الشهيرة من بطولة النجم الصاعد ميرت رمضان دمير الذي يقوم بدور فريد والنجمة الشابة والمتألقة عفراء ساراتش أوغلي التي تقوم بدور سيران، بالإضافة إلى مجموعة من أهم نجوم الدراما التركية الذين وصلوا بالمسلسل إلى هذا النجاح الكبير من بين العديد من المسلسلات المعروضة، و خلال الفقرات التالية نستعرض لكم ما تبحثون عن معرفة حول عفراء ساراتش أوغلي تابعوا معنا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 69

حالة لهفة وتشويق من الجمهور المتابع لمسلسل طائر الرفراف لعرض الحلقة 69، حيث تدور الأحداث في الحلقة القادمة عندما يشعر فريد بأن هناك أشخاص تحاول مراقبة سيران وأن هناك خطر كبير عليها، وأن والدة أكين مازالت تريد أن تدمر عائلة كورهان، وتحاول سيران أن تشفى تماماً من هذه الجروح لكي تبدأ حياة جديدة، ومن جهة أخرى يسعى فريد لحماية سيران دون أن تدري لعدم الشعور بالقلق، وتطور الأحداث في الحلقة القادمة.

أبطال مسلسل طائر الرفراف الموسم 2

يضم مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني نفس شخصيات الموسم الأول الذين يقدمون أداء متميز للغاية سبباً في هذا النجاح الكبير

عفراء سراج أوغلو.

ميرت رمضان ديمير

جتين تكيندور.

جولسين سانتيرغلو.

أرسين ريتشي.

هوليا ديار.

تورجوت تونت جالب.

گوزده كانسو.

إمري ألتوج.

تارو أمير تكين.

ديرين بولاتوغولاري.

شريف سيزر.

إخراج:بورجوا البتكين.

تأليف: جولسيرين بوداي جولو.

مدة العرض: الحلقة 120 دقيقة.

إنتاج: أوه جي إم بيكشرز.

موعد مسلسل طائر الرفراف وتردد ستار تي في التركية

يومين فقط تفصلنا عن مشاهدة الحلقة 69 من مسلسل طائر الرفراف والتي ستعرض يوم الجمعة عبر منصة شاهد vip وعلى ستار تي في التركية في تمام الساعة 7 مساءً حسب توقيت مصر والسعودية ولضبط القناة عليكم وضع الرموز التالي