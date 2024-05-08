موقع نتائجنا.. يطلق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024.. لتسهيل استخراج النتائج

في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، أعلن موقع ملازمنا عن إطلاق رابط نتائج الثالث متوسط للدور الأول من العام 2024، حيث يعتبر إطلاق رابط نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024،جزء من جهود تسهيل عملية الوصول إلى النتائج التعليمية، حيث يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج والدرجات بكل يسر وسهولة من خلال موقع نتائجنا، يأتي هذا الخبر ليعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم الخدمات التعليمية بشكل مباشر وفعال لجميع فئات المجتمع التعليمي.

رابط نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن إطلاق رابط نتائج الثالث المتوسط للدور الأول من العام 2024، وهذا لتمكين الطلاب من الوصول السريع والسهل إلى نتائجهم الدراسية بعد الإعلان الرسمي عنها، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال المواقع الرسمية التي تقدم هذه الخدمة بالإضافة إلى العديد من الخدمات التربوية المجانية للطلاب.