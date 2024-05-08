طالع نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، التي ستبدأ في جميع المديريات على مستوى دولة العراق، فضلاً عن أن هذه المرحلة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة والطالبات في كافة المحافظات، نظرًا لتحديد مصير الطالب التعليمي فيما بعد، وفي هذا فإن الجميع يتساءل عن موعد صدور نتائج الثالث متوسط عقب الإنتهاء من إجراءات التصحيح والمراجعة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد امتحانات الثالث متوسط الدور الأول

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث المتوسط ستبدأ يوم 21 مايو 2024 وتنتهي يوم 5 يونيو 2024، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات، وبعدها سيتم رصد الدرجات بشكل واضح ودقيق، ليتم العمل على إعلان النتائج الخاصة بالصف الثالث بعدها مباشرة، وبإعتمادها من وزير التربية العراقي في جميع المحافظات العراقية.

استخراج نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

وعن خطوات القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في محافظات العراق، ما جاء على النحو الأتي:-