رابط التقديم في وظائف الصحة السعودية 1445 ….والشروط اللازمة
وظائف الصحة السعودية 1445
يهتم عدد كبير من الشباب الخريجين بالإطلاع على رابط التقديم في وظائف الصحة السعودية 1445، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير في مجال القانون وأعلنت الوزارة أنه يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها التقدم إليها من خلال التسجيل على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الصحة السعودية، والتي تسعى دائماً على الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير مجالات الاستثمار الصحي، وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين لدعمهم والاستفادة منهم وتقديم الرعاية الصحية لعدد كبير من المواطنين.
رابط التقديم في وظائف الصحة السعودية 1445
وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في وظائف وزارة الصحة بداية من يوم الأحد الموافق 26 شوال حتى 1 من شهر ذي القعدة ، أي لمدة 5 أيام فقط وإليكم خطوات التسجيل …..
- زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة السعودية على الإنترنت.
- اضغط على بوابة التوظيف .
- ثم ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ادخل البيانات اللازمة في الخانات الموضحة أمامك.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ثم انقر على “موافق” على الشروط والأحكام .
- ثم اضغط على “تقديم الطلب.
ما هي شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة
وأعلنت وزارة الصحة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل على الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس مع ذكر التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، مع توضيح تاريخ التخرج.
- على الراغبين في التقديم للوظائف من خارج المملمة تقديم معادلة من وزارة الصحة مع ذكر المعدل والسجل الأكاديمي.
- يجب على المتقدم أن يقدم شهادة برنت التأمينات القنصلية من جهة العمل لكل فترة خبرة.
- يتم اعتماد تاريخ الانضمام وتاريخ الانقطاع الخاص بالمسجلين في برنت التأمينات الإجتماعية عند تسجيل الخبرات، على أن يتم استبعاد فترة الساند.