“لينك كشوف pdf منصة مظلتي” تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لدى وزارة العمل 2024

تعتبر كشوفات أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التي يتكرر السؤال عنها في محركات بحث جوجل، وذلك لأن برنامج الرعاية يعد واحدًا من أبرز برامج الدعم العراقية، حيث تستفيد العائلات الفقيرة والأفراد من ذوي الدخل الشهري المنخفض والمحدود بشكل كبير من دعم الرعاية الاجتماعية، إلا أن تأخر الحكومة العراقية عن الإعلان عن أسماء المشمولين جعل المواطنون يتساءلون بكثرة عن هذا الأمر، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية فور ظهورها، تابعوا قراءة السطور القادمة.

لينك تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يترقب عدد كبير من المواطنين العراقيين موعد ظهور الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث يشكل هذا البرنامج أهمية كبيرة لدى المستفيدين، وذلك لأنهم بأمس الحاجة إلى هذا الدعم ليتمكنوا من عيش حياة كريمة ومستقبل أفضل، ويعرف عن حكومة العراق سعيها المستمر لأجل تأمين خدمات إلكترونية تساعد المواطن على إتمام إجراءاته بكل سهولة، ومنها كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني، ويتم ذلك على النحو التالي في مقال اليوم.

رابط استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

أول خطوة يجب اتباعها هي الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر وجبة”.

بعد ذلك يجب تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المواطن الراغب في الاستعلام عن أسماء المشمولين.

الآن لابد من أن يقوم المواطن بتقديم كل المعلومات والبيانات الشخصية، كما يجب تسجيلها في الخانات المخصصة لها.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بالضغط على كلمة “استعلام”، وبذلك تكون عملية الاستعلام عن أسماء المقبولين قد تمت بنجاح.

الفئات المستفيدة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية