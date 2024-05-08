“وقتـــاش الأجـــازة“ وزارة التربية تُعلن عطلة الصيف 2024 الجزائر ورزنامة العطل المدرسية

أوشك العام الدراسي على الانتهاء مما جعل كل من المعلمين والطلاب يتساءلوا حول موعد عطلة الصيف 2024 الجزائر وهي من العطلات التي ينتظرها الجميع كل عام وذلك نظرا لأنها من أطول العطلات على مدار العام الدراسي مما يمنح الطلاب وأولياء والمعلمين الأمور فرصة كافية للاسترخاء من توتر الاختبارات والدوام، وبناء على ذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالاعلان عن كل ما يخص العطلة الصيفية وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة الصيف 2024 الجزائر

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه سوف يتم بدء العطلة الصيفية عقب الانتهاء من اختبارات نهاية العام حيث أنها تبدأ بنهاية العام الدراسي وتنتهي مع بداية العام الجديد ومن المقرر أن تبدأ من يوم 4 من يوليو 2024 وتستمر لمدة ثلاث شهور.

رزنامة العطل المدرسية الجزائر

يجب العلم أن العام الدراسي داخل الجزائر يشهد ثلاث عطل مدرسية، ومدة كل عطلة تصل حتى 18 يوم وهي تكون فترة راحة للطلاب من أجل العودة إلى الدراسة بنشاط وهي تكون على النحو التالي: