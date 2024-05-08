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خطوات ورابط التسجيل في منصة أجير لموسم الحج 1445 وما هي الشروط اللازمة
منصة أجير لموسم الحج 1445
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمة الإجتماعية عن تخصيص رابط التسجيل في منصة أجير لموسم الحج 1445، والتي تقدم الكثير من الخدمات لأصحاب المنشآت ومنها الحصول على فرص عمل خلال موسم الحج ، والتي تسعى من خلالها الحكومة السعودية على تقديم عدد كبير من الخجمات للمواطنين المتواجدين في المملكة السعودية من شتى الجنسيات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منصة أجير 1445 والشروط اللازمة.
خطوات التسجيل على منصة أجير 1445
- زيارة الموقع الالكتروني لمنصة شاغر .
- اضغط على بوابة أجير.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموجودة أمامك.
- اكتب البريد الالكتروني ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.
- ثم اضغط على خانة البحث عن شاغر.
- سوف تقوم المنصة بإرسال السيرة الذاتية الخاصة بك لجهة العمل المناسبة.
شروط التسجيل في منصة أجير 1445
وأعلنت الحكومة السعودية على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على في منصة أجير 1445 والتي جاءت كالتالي:
- يجب ألا يقل سن المتقدم السعودي عن 18 عام.
- كما يجب أن يكون المتقدم من المسجلين في قوائم العمل في المنشآت الخاصة بسوق العمل.
- وأخيراً أن يكون المتقدم حاصل على موافقة رئيس العمل الأساسي للشخص المتقدم.
مميزات منصة أجير 1445
- امكانية التسجيل الإلكتروني على المنصة.
- يمكن للمتقدم أن يتقدم للوظائف المعلن عنها على المنصة بكل سهولة.
- تتيح الوزارة للمواطنين سهولة الاستعلام عن الأفراد والمنشآت.
- تقديم الكثير من الحلول الفعالة لحل المشكلات التي تواجه الأفراد والشركات.
- التقليل من عملية الاعتماد على الاستقدام الخارجي.