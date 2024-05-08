“من البيت برقم السيارة”.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالمانى بالعراق 2024

غرامات المرور العامة الرقم الالمانى، أعلنت السلطات المرورية عن فرض غرامات على المخالفين لقواعد المرور، مؤكدة على أهمية الالتزام بتلك القواعد والتعليمات لأصحاب المركبات، تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة خصوصًا بعد سلسلة الحوادث الأخيرة، يتعين على المخالفين تسديد الغرامات في المواعيد المحددة، وإلا ستُفرض العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين المرورية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالمانى بالعراق 2024

غرامات المرور العامة الرقم الالمانى، تم تطوير منصة إلكترونية خاصة بخدمات المرور في العراق تمكن المواطنين من الاستعلام عن غرامات المرور العامة بسهولة، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “أور الإلكترونية” المخصصة لخدمات المرور.

قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

اختر خدمة الغرامة من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة.

أدخل الرقم الألماني وباقي المعلومات الخاصة بالسيارة المطلوبة.

انقر على خانة “عرض”.

شروط سداد غرامات المرور العامة

تحدد حركة المرور بعض الشروط الضرورية التي يجب توافرها لدفع جميع الغرامات المرورية كما يلي: