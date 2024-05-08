كرتون مضحك بين القط والفار..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات لمشاهدة أحلى كرتون للأطفال

هناك تزايد كبير في معدلات البحث عن التردد الجديد لقناة توم وجيري، وهي من أهم القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ومسلي يناسب الأطفال، لذلك حصلت هذه القناة على نسبة مشاهدة عالية وإقبال واسع من قبل المعجبين الصغار الذين يعشقون محتواها الرائع، حيث تعرض هذه القناة أشهر أفلام الرسوم المتحركة القديمة والحديثة بالإضافة إلى أجمل المسلسلات الكرتونية المميزة، وتعمل قناة توم وجيري على تحديث بيانات ترددها كل فترة لأجل عرض برامجها ومسلسلاتها دون حدوث أية مشاكل أو انقطاع في البث، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة توم وجيري على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد.

أحدث تردد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية 2024

تتمتع قناة توم وجيري بإقبال عدد كبير من المشاهدين على متابعة المحتوى المميز الذي تعرضه، ويعد مسلسل توم وجيري من أبرز البرامج التي تعرضها هذه القناة، حيث يتابع الأطفال الصغار أجمل الحلقات الكوميدية من هذا المسلسل بشكل يومي وبأعلى جودة للصوت والصورة، كما تتميز قناة توم وجيري بتقديم برامج ترفيهية وتعليمية بالإضافة إلى أجمل الأفلام المشوقة التي يعشقها الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولأن هذا المحتوى متنوع ولا يتضمن مشاهد غير لائقة فقد حظي بشعبية كبيرة، لذلك تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري، لذلك سوف نذكر لكم بيانات هذا التردد في السطور الآتية في مقال اليوم.

حدث تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أضبط تردد قناة توم وجيري على عرب سات