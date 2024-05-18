قياس الأكسجين في الجسم ووقت النوم؟.. مواصفات ساعة Huawei Watch fit 3 || السعر مفاجأة !!

أطلقت شركة هواوي ساعة ذكية جديدة Huawei Watch fit 3 والتي من المقرر أن تكون منافسة لساعات آبل وذلك بسبب المواصفات الرائعة التي تمتلكها بالإضافة إلى سعرها الذي يعد مناسب مقارنة بالساعات الذكية الأخرى، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

Huawei Watch fit 3

تمتلك ساعة هواوي الذكية الكثير من المواصفات والإمكانيات التي تجعلك تقوم بشرائها على الفور ومنها:

تم تصميم الساعة على شكل مربع وتمتلك زر في الجانب وذلك يجعلها تشبه ساعات آبل بحد كبير.

يجب العلم أن الساعة تمتلك الكثير من برامج الصحة واللياقة البدنية، كما أنه يمكنكم من خلالها التعرف على

مستوى الأكسجين في الدم وتلك الميزة غير متوفرة في الساعات الأخرى كما أنها لا توجد أيضا في ساعات آبل.

شاشة الساعة مصنوعة من AMOLED وكثافة البكسلات لديها هي 374 بكسل لكل بوصة، ويصل سطوعها حتى 1500 شمعة وتلك الميزة غير متوفرة في ساعات آبل حيث سطوع ساعات آبل يصل حتى 1000 شمعة فقط.

يتم شحن بطارية ساعة هواوي بشكل سريع حيث يمكنك شحنها بالكامل في 60 دقيقة فقط.

الساعة تمتلك بطارية عالية الجودة حيث تستمر معك مشحونة لمدة تصل حتى عشر أيام.

يجب العلم أن الساعة مقاومة للماء والغبار.

نظام تشغيل الساعة هو HarmonyOus 2.0 كما أنه يوجد بها متجر آب جاليري.

تساعدك في حساب عدد ساعات نومك.

تقوم الساعة بقياس نبضات القلب أيضا وتوضح هل كانت طبيعية أم لا.

الساعة تدعم الواي فاي.

سعر ساعة Huawei Watch fit 3

الجدير بالذكر أن سعر ساعة Huawei Watch fit 3 هو 160 يورو.