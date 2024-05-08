ميزة واتساب الذهبي الخطيرة!!.. تحميل وتساب الذهبي WhatsApp gold هواتف الأندرويد والأيفون

يمتلك واتساب الذهبي العديد من المزايا الملائمة لجميع المستخدمين، حيث إن التحديث الجديد من WhatsApp gold يُشابه إلى حد كبير واتساب الأصلي، نظرًا لكم المميزات التي يمكنك الحصول عليها أثناء عملية التصفح، بالإضافة إلى العمل على تنزيل الهاتف بجميع الأندرويد والأيفون، لكن من أبرز عيوبه هو لا يضمن الأمان الكامل لجميع الرسائل المرسلة بين المستخدمين، معرض كذلك إلى الإختراق بسهولة.

كيفية تحميل وتساب الذهبي 2024

ولكي تقوم بتحميل وتساب الذهبي على أجهزة الأندرويد والأيفون، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتوجه إلى الموقع الرسمي لتطبيق واتساب الذهبي على الإنترنت.

أن تقوم بالدخول إلى تطبيق جوجل بلاي أو اب ستور.

لتتمكن بعدها من تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من التطبيق.

بعدها يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بذلك.

القيام بالدخول إلى الرسائل.

مزايا WhatsApp gold الجديد

وعن المزايا التي يمكنك الحصول عليها عند القيام بتنزيل واتساب الذهبي، ما يلي:-