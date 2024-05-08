رابط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024 عمان… وشروط التسجيل

بعدما أعلن صندوق الحماية الإجتماعية عن تخصيص رابط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024 عمان، لتحسين مستوى المعيشة للكثير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجعة ظروف المعيشة الصعبة، وتوفير حياة كريمة خاصة في ظل الندهور الاقتصادي التي تمر بها عدد من الدول العربية، هذا بالإضافة إلى حرص الدولة على توفير فرص عمل لهذه الأسر في القطاع العام والخاص وشتى المجالات الزراعي وتقديم الدعم المادي لهم، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف على خطوات التسجيل والشروط اللازمة .

رابط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024 عمان

حيث يمكن للمواطنين التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024، والتي أعلن عنها صندوق الحماية الإجتماعية في عمان من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الصفحة الرسمية لصندوق الحماية الإجتماعية في عمان .

ثم اضغط على منحة منفعة الأسرة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

حمل الوثائق والأوراق المطلوبة.

اضغط على أيقونة “تقديم”.

بعد التقديم سوف يتم مراجعة طلبك وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة الكترونية على الهاتف المسجل أو البريد الالكتروني.

في حالة عدم الرد أو التأخير يمكنكم الإتصال على الرقم المجاني 80077600 .

ما هي شروط التسجيل في منحة منفعة الأسرة 2024

وأعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن عدة شروط يجب أن تكون موجودة في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة منفعة الأسرة 2024، والتي جاءت كالتالي: